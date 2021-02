Linus: “Milan? Pioli già fatto miracolo, altre erano in rodaggio. Ora fuori i veri valori”

Il noto speaker radiofonico, nella trasmissione di Caressa e Zazzaroni, è intervenuto e ha parlato della squadra rossonera

Linus, su Radio Dee Jay, ha parlato del Milan, rivale dell'Inter nella corsa per lo scudetto. «Perché Pioli fa bene sempre solo in una parte della stagione? Ma non è che fa sempre così. Pioli ha fatto un miracolo con il Milan finora e ha avuto fortuna perché le altre erano ancora un po' in rodaggio», ha detto il noto speaker radiofonico che tifa Juventus.