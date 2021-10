Milan, tegola Maignan: si opera al polso sinistro. Out 10-15 giorni

Comunicato ufficiale del club rossonero sul portiere che sarò operato in artroscopia

Il Milan ed è tornato ad allenarsi in vista della partita con l'Hellas Verona di sabato sera (ore 20:45). Dal club rossonero però arriva una nota su un infortunio a Maignan , il portiere titolare di Pioli.

"Il portiere dovrà fermarsi per almeno 10-15 giorni: il Milan punta a riaverlo in campo prima della sosta di novembre. Nel frattempo, al suo posto, spazio a Tatarusanu in porta", si legge sul sito de La Gazzetta dello Sport.