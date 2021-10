Milan-Inter, Vezzali: “Derby col 100% dei tifosi? Perché no. Le condizioni…”

Il sottosegretario con delega allo Sport ha parlato della riapertura degli stadi e non ha chiuso ad un derby con il 100% dei tifosi

Valentina Vezzali, ex campionessa di scherma e oggi sottosegretario di Stato con delega allo Sport, ha parlato a margine della consegna dei Collari d'Oro del Coni. La cerimonia si è tenuta a Milano e ai giornalisti che le hanno chiesto della riapertura degli stadi al cento per cento ha risposto: «Le condizioni ci consentono di essere ottimisti, abbiamo voglia di ripartire, e penso che continuando così potremo arrivare alla capienza al 100%».

Il 7 novembre c'è il derby di Milano e alla Vezzali è stato chiesto se quella potrebbe essere la data giusta per una riapertura degli stadi al cento per cento dei tifosi. Sarebbe un derby da tutto esaurito. E lei ha risposto lasciando aperto alla possibilità che accada: "Perché no", ha concluso.