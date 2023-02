Milan, Massara: “Con l’Atalanta scontro diretto per la Champions. De Ketelaere…”

"Il periodo di difficoltà di gennaio non dipendeva dal modulo, ma le cose non ci riuscivano e abbiamo perso certezze. Ritrovano solidità, troveremo di nuovo anche qualità davanti. E' stato un momento psicologico da superare anche attraverso alcuni accorgimenti da parte del mister. Mercato della scorsa estate? Siamo contenti di quello che abbiamo fatto e di come siamo stati appoggiati dalla proprietà. Siamo consapevoli che i giovani dovranno avere un momento di adattamento, ma crediamo nelle loro capacità e in quelle dell'allenatore. De Ketelaere? E' forte, di grande talento. Lo vediamo tutti i giorni in allenamento e cresce la convinzione di poter esprimere questo talento con una maglia molto pesante. E' arrivato in un Milan campione d'Italia, con aspettative più alte rispetto a due anni fa. Leao? Siamo pronti a scrivere nuovi capitoli. Vogliamo trovare una soluzione per un coronamento sia con lui che con Giroud. Lavoriamo per trovare una soluzione".