Lautaro: “Così non si va da nessuna parte, chiedo scusa ai tifosi. Dobbiamo cambiare subito”

Al termine di Bologna-Inter , Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Parlare a caldo sarebbe sbagliato, il pensiero è che ora così non andiamo da nessuna parte. Dobbiamo cambiare subito e avere più continuità. In Champions abbiamo fatto un'ottima partita, poi arriviamo qua e facciamo questa prestazione e non va bene. Adesso dobbiamo abbassare la testa e pedalare e tutti insieme alzare il livello perché così non si va da nessuna parte".

"Il Bologna è una grande squadra, ha fatto meglio di noi. Sicuramente dobbiamo avere più continuità e uscire in campo come contro il Porto. Il campo era brutto per tutti, il tempo era brutto per tutti. Chiedo scusa a tutti i tifosi e alla gente che è sempre dietro di noi. Io sono chiaro anche con i compagni e davanti al microfono, se c'è una cosa da dire io la dico. Io cerco di dare sempre il 100%, poi il gol può arrivare. Io sono il giocatore e voi i giornalisti, voi valutate quello che facciamo in campo. Quello che ho da dire ai miei compagni rimane nello spogliatoio. Oggi giocando così non andiamo da nessuna parte. Siamo a 18 punti dal Napoli e quindi qualcosa non va bene. Dobbiamo lavorare tantissimo tutti".