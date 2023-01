Berardi: “È un Milan in difficoltà, ci sta stanno giocando tanto. A San Siro…”

Domenico Berardi , a Skysport, ha parlato dopo la larga vittoria del Sassuolo contro il Milan a San Siro. Il calciatore si è riferito al momento attraversato dai neroverdi ma anche a quello dei rossoneri, prossimi rivali dell'Inter in campionato. «Da un po' raccoglievamo poco, altaleniamo partite buone e meno buone, poi pecchiamo in atteggiamento. Siamo stati bravi ad approcciare la partita, abbiamo dato un segnale forte e noi siamo questi, abbiamo fatto una grande prestazione», ha detto.

-Ti vuoi far rimpiangere dal Milan: ti scateni sempre quando vedi questa squadra... Come ti senti in questo momento, sta tornando il Berardi che conosciamo?

Non sono ancora al cento per cento, anche in settimana ho saltato die allenamenti per influenza. Sto lavorando sulla condizione fisica e mentale, sono convinto che ci toglieremo fuori dalla nostra situazione di classifica.