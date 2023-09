Champions, il Newcastle ferma il Milan sullo 0-0 a San Siro. Young Boys-Lipsia: 1-3

Un punto nella prima gara del girone per i rossoneri di Pioli e infortuni per Loftus-Cheeck e Maignan

Nella partita d'esordio di questa nuova stagione di Champions League, il Milan ha affrontato il Newcastle di Sandro Tonali ed è finita 0-0. Standing ovation dei tifosi rossoneri per l'ex calciatore che ha giocato 72 minuti. Diverse sono state le occasioni per la squadra di Pioli, ma nessuna è stata concretizzata. Durante la gara l'allenatore ha prima perso Loftus-Cheeck per un infortunio muscolare alla coscia e poi il portiere Maignan per un problema al polpaccio. Alle 21 la gara tra PSG e Borussia per il completamento della prima giornata del girone F.