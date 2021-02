Milan, Pioli: “Dobbiamo tornare a dominare le gare. Ecco cosa ci frena”

Le parole dell'allenatore rossonero dopo il passaggio del turno in Europa League con l'1-1 contro la Stella Rossa

L'1-1 del Meazza ha permesso al Milan di superare il turno in Europa League a discapito della Stella Rossa in virtù del 2-2 in trasferta della settimana scorsa. Al termine del match Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "La squadra è mentalmente matura. Non siamo nel nostro momento migliore e come le tante vittorie ci hanno dato tanto entusiasmo qualcosina adesso è venuta meno. Dispiace non aver gestito meglio il vantaggio, ma era importante passare il turno. E tra andata e ritorno credo che il Milan abbia comunque meritato".