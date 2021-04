Milan, Pioli: “Problemi per Ibra e altri tre in allenamento. La Superlega…”

Le parole dell'allenatore rossonero in conferenza stampa alla vigilia del match con il Sassuolo

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Sassuolo in programma domani pomeriggio al Meazza. Queste le sue considerazioni: "Nel calcio italiano nessuno ti regala nulla. Il Sassuolo si sarà preparato nel miglior modo possibile, hanno avuto anche un giorno in più di riposo, ma il calendario è questo. Dobbiamo essere concentrati, veniamo da una vittoria difficile. Affrontiamo un avversario complicato che ha un gioco evoluto e di qualità. Abbiamo dei problemi per Bennacer, Ibra, Calhanoglu e Theo, hanno avuto tutti difficoltà ad allenarsi. Bennacer e Calhanoglu sono due traumi contusivi alle caviglie e non si sono allenati, mentre per Ibra e Theo sono affaticamenti muscolari. Mandzukic? Quando è entrato ha fatto bene, non ha ancora un minutaggio completo ma credo molto in lui, può darci delle soddisfazioni".