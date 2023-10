Milan, Pioli recrimina: “Quanti falli Gatti, ammonito tardi. Il regolamento dice…”

"Non ho detto niente alla squadra, di solito non parlo dopo le partite. Credo non sia il momento opportuno, perché c'è tanta adrenalina e ovviamente tanta delusione. Non è il risultato che aspettavamo, io penso che abbiamo fatto una buona partita in 11 e una buona partita in 10. Si poteva stare più attenti, anche perché non siamo stati inferiori in inferiorità numerica".