Milan, Pioli: “Scudetto? Ecco cosa farà la differenza. Mi piace sapere che…”

Le parole dell'allenatore rossonero ai microfoni di Sky dopo la vittoria di questa sera sul Venezia neopromosso

Daniele Vitiello

Dopo la vittoria sul Venezia, Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky. Queste le sue considerazioni: "Ho la fortuna di avere giocatori forti e disponibili, è bene avere questi atteggiamenti. Veniamo da una settimana impegnativa, la squadra mi è piaciuta. A luglio ho trovato i calciatori più convinti e motivati, vuol dire che il lavoro dell'anno scorso ha portato i suoi frutti. Il nostro campionato forse non è il più bello, ma il più difficile sicuramente sì. Leao ci può far vincere qualsiasi partita ed è giusto aspettarsi da lui sempre giocate decisive. Può saltare chiunque e questo è un grande vantaggio in fase offensiva.

La difesa? Credo che se davanti lavorano bene e sporcano i palloni, per i difensori è più facile leggere le situazioni. Rebic, Leao, Diaz corrono tanto. La squadra deve essere attiva in entrambe le fasi, se continueremo a farlo potremo dire la nostra. Tonali? Ha sempre lavorato tanto e bene e finalmente sta mettendo a disposizione i suoi mezzi. Questo per lui è solamente un punto di partenza, non di arrivo. Ci saranno tante tappe da superare.

Ci sono squadre con una rosa superiore? Non lo so, è sempre difficile. Ci sono squadre più esperte e abituate a vincere, noi no e questo magari può essere un limite o un vantaggio o uno stimolo. Io sono contento della squadra che la società mi ha messo a disposizione, siamo profondi e questo è un bene. Mi piace sapere che i miei calciatori vogliono vincere, vedremo poi se qualcuno sarà più forte di noi sul campo. L'entusiasmo e l'empatia che abbiamo creato vanno sicuramente cavalcati. Se i miei giocatori sono convinti di poter giocare per lo scudetto, bene. Tutti hanno voglia di vincere, la differenza la fa chi si prepara per vincere. Se i miei vogliono vincere lo scudetto allora dovranno fare uno sforzo incredibile".