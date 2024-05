La Curva Sud si è fatta sentire con il club per la stagione che sta per concludersi: "Non ci accontenteremo mai", hanno anche scritto

Eva A. Provenzano Caporedattore 25 maggio 2024 (modifica il 25 maggio 2024 | 22:23)

Ultima giornata a San Siro per il Milan e ultima panchina per Pioli. I tifosi rossoneri durante i primi 45 minuti non si sono fatti sentire particolarmente, hanno solo omaggiato Giroud, Kjaer e l'allenatore che sono all'ultima gara in rossonero. Poi hanno esposto due striscioni in contestazione con la società prima di riprendere a cantare.

"Non ci accontenteremo mai", recitava il primo messaggio. Sul secondo striscione invece hanno scritto: "Non esiste stagione positiva senza vittorie". Il secondo posto, dietro all'Inter, e l'eliminazione dall'EL ancora nel mirino con la società al lavoro per il futuro e che si sta orientando su Fonseca come nuovo allenatore. Anche se prima della gara il CEO rossonero, Furlani, ha preferito non sbilanciarsi.