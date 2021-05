Milan, il tifoso Scotti: “Cosa manca a Pioli di Conte? Due cose, ma non so…”

Le considerazioni del noto uomo di spettacolo e grande tifoso rossonero a proposito dei due allenatori

Ospite di Tiki Taka, il noto tifoso del Milan Gerry Scotti ha parlato di Stefano Pioli e Antonio Conte. Queste le sue considerazioni: "Cosa manca a Pioli per diventare Conte? Per me Pioli è una gran brava persona e lo conosco personalmente, purtroppo non conosco Conte. Detto così, credo un pizzico di arroganza e cattiveria ma non so se siano due pregi".