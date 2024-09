Milan, Abraham e Pulisic in vista del derby: “Costruiamo su questa vittoria”

Le parole dei due giocatori rossoneri dopo la larga vittoria contro il Venezia: alla prossima in Serie A ci sarà l'incontro con l'Inter

Alla fine della partita del Milan vinta contro il Venezia4-0, ai microfoni di DAZN hanno parlato due giocatori rossoneri, Pulisic e Abraham. «Non ho ancora realizzato - ha detto l'ex attaccante della Roma - stanotte ci penso quando torno a casa e capirò quanto è stato bello segnare con la maglia rossonera. Adesso però continuare così, continuare a dare il meglio per la squadra». Poi è toccato a Pulisic: «Miglior modo per mettere fine alle voci dell'ultima settimana? Dobbiamo continuare così, vincere in questo modo, mantenendo anche la porta inviolata, dobbiamo continuare su questa strada e costruire su questa vittoria».