Prima vittoria in campionato per il Milan di Fonseca, che batte 4-0 il Venezia archiviando la pratica già nel primo tempo in meno di mezz'ora. Apre le marcature Theo Hernandez dopo neanche 2 minuti, raddoppia Fofana al 16' sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Servono poi due calci di rigore tra il 25' e il 29' per chiudere i conti: il primo lo trasforma Pulisic, il secondo Abraham. Nella ripresa i lagunari rimangono in 10 per l'espulsione di Nicolussi Caviglia.