Il presidente del Milan, Paolo Scaroni , ha parlato ai microfoni di Milan Tv prima della partita contro il Venezia e si è soffermato anche sulla questione stadio dopo l'incontro, nei giorni scorsi, con il sindaco di Milano, Beppe Sala . «Se ci sono novità? Di nuovo c'è che per questa partita sono arrivati allo stadio 70mila spettatori e ringrazio i tifosi che non ci fanno mai mancare l'appoggio anche in momenti difficili», ha sottolineato.

«Per quanto riguarda lo stadio, c'è stato l'incontro con il sindaco di Milano e con lui si è parlato delle ipotesi valide per la città di Milano. Gli abbiamo spiegato che la ristrutturazione del Meazza non è possibile perché il risultato non sarebbe mai al livello che meritano Milan e Inter. È emersa l'ipotesi di ripescare il vecchio progetto San Siro, un mio vecchio sogno, ma un percorso che ha delle difficoltà. Non c'è nulla di deciso o di scontato. La seguiamo questa ipotesi, ma abbiamo come priorità lo stadio a San Donato, è quella l'ipotesi che avanza e che in questo momento preferiamo», ha concluso.