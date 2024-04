Montervino: “Napoli? Non può essere a -50 dall’Inter. Rischia di…”

Francesco Montervino, ex attaccante e dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: "Simeone-Scamacca? Sono due giocatori fortissimi. Quando il Napoli aveva preso Simeone, penso fosse più pronto per una grande squadra. Oggi per ovvi motivi il bergamasco è davanti al Cholito. Anche in una questione di prospettiva vedo meglio Scamacca