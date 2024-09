"Fisicamente sto bene, non sarei a disposizione se non potessi dare tutto", ha detto Morata in vista di Milan-Liverpool

"Sto bene, sono fiducioso. Fisicamente sto bene, non sarei a disposizione se non potessi dare tutto. Ho lavorato tanto per migliorare la mia condizione. Anche la società mi ha aiutato facendomi accompagnare da persone dello staff in Spagna per la mia situazione personale. Li ringrazio per questo e ho ancora più voglia di correre e dare il massimo".