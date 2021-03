Morata: “La Juve ci crede fino a che ci sono punti in palio. Dobbiamo vincerle tutte”

L'attaccante bianconero ha parlato della lotta scudetto prima della gara contro il Benevento

«Noi ci crediamo sempre, fino a che ci sono punti da fare noi dobbiamo provare a farli». Della lotta scudetto ha parlato a Skysport, prima della gara contro il Benevento, Alvaro Morata , che ha caricato l'ambiente in vista della gara di oggi e del finale di campionato.

«Come ha detto il mister, e si capisce subito dal messaggio che porta avanti questa squadra, dobbiamo vincerle tutte o tutte quelle che possiamo. Ci sono in palio punti davvero importanti. Oggi abbiamo l'opportunità di giocare di nuovo in casa, quindi i tre punti devono essere per forza nostri e dobbiamo fare una grande partita», ha aggiunto l'attaccante spagnolo.