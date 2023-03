Mourinho: “Sento Allegri via sms, la sua Juve intimorisce. Dybala per noi…”

Il portoghese ha elogiato la formazione bianconera battuta all'Olimpico e ha parlato della prestazione della sua Roma

Eva A. Provenzano

Dopo la vittoria sulla Juve, José Mourinho ha parlato ai microfoni di DAZN per analizzare quanto successo sul terreno di gioco dell'Olimpico: «Difficile da accettare la Roma vista contro la Cremonese, questa squadra quando gioca da squadra e dà tutto, anche se non è la migliore del mondo, deve dare tutto per portare a casa il risultato, sono felice di questa vittoria ma non ha ancora accettato il risultato di Cremona», ha spiegato.

«Abbiamo vinto perché i giocatori hanno dato il 100%, non ha vinto l'organizzazione tattica ma l'atteggiamento dei giocatori. Rispetto tanto la Juve e Allegri, sono arrivati qui nel momento più alto della stagione e quando la Juve compatta il suo blocco è difficile da superare. Noi non segniamo tanti gol ed era importante portare palla e non dare a loro la possibilità di andare in ripartenza perché sono molto veloci. Rui Patricio ha fatto qualche miracolo: se si gioca contro di loro il portiere deve fare bene».

-Cosa vi siete detti con Allegri?

Parliamo spesso tramite messaggi, abbiamo un ottimo rapporto, da anni, scherziamo l'un l'altro, la battuta arriva sempre tramite sms o amici comuni. Adesso devo rispettare la sua frustrazione, ma mi piace tanto la sua Juve e sono contento di questa distanza adesso perché anche a distanza di 15 punti è una squadra minacciosa. Perché può fare filotto.

-Quando la Roma gioca così può stare tra le prime quattro?

Il problema è che non sai come è la Roma. È una squadra che quando è, è. Dobbiamo essere consapevoli dei nostri limiti. Se lo sei giochi per nasconderli e porti a casa il risultato. Se non sei al cento per cento soffri. Il campionato è una maratona, non sono gare isolate, in quelle siamo capaci di fare partite serie e possiamo vincere anche contro le top squadre. La Juve con questo allenatore e questi giocatori è una grande squadra.

-La Juve si è pentita, secondo lei, di non avere più Dybala?

Per noi è un giocatore importante, questa domanda è per Allegri. Ma la Juve non ha bisogno di altri campioni, ne ha.

-Domenica prossima si aspetta di essere squalificato dopo quanto accaduto con Serra?

Non mi aspetto nulla. Come dicevo prima c'è un processo in corso e fino a che non finisce non dico niente. Unica cosa che voglio è fare il mio lavoro in pace, non voglio nulla di più.

(Fonte: DAZN)