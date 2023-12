Mourinho: “Roma positiva contro Juve da scudetto e super motivata dopo pari Inter”

Ovviamente siamo più forti in casa ma non siamo l'unica squadra, chi gioca a casa e ha tifo importante ha una differenza. Secondo me si deve parlare della Roma con il rispetto per il lavoro che stiamo facendo. Nel lavoro fuori casa manca sicuramente qualcosa, l'imporsi nel nostro gioco, ma oggi non è successo. Siamo venuti in uno stadio di una squadra che lotta per lo scudetto, che era super motivata dopo il pari dell'Inter di ieri e che è fortissima al livello difensivo e abbiamo fatto coraggio. Siamo stati più forti nel primo tempo e dopo con l'uno a zero la pressione psicologica si abbassa, loro erano nella zona di comfort in quel gioco lì, non siamo riusciti ad avere grande opportunità, ma anche Dybala poteva segnare. Sono contento della qualità e della personalità espresse. Ma conta il risultato.