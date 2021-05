Roma, c’è un obiettivo dell’Inter nella lista di mercato di Mourinho. Dzeko…

Il tecnico portoghese vuole un portiere, un centrocampista e un difensore centrale per la Roma. Il bosniaco potrebbe restare

Se ne parlava ieri come di un giocatore che poteva non trovare conferma nella Roma e si diceva che l'Inter era ancora lì alla finestra per lui. Ma La Gazzetta dello Sport parla diEdin Dzeko come di un giocatore che dovrebbe restare nella capitale. Pare proprio che con Mourinho dovrebbe restare al suo posto, al centro dell'attacco giallorosso. Nella lista di mercato dell'allenatore portoghese ci sono un portiere, un difensore centrale, un centrocampista dominante e forse un'altra punta.