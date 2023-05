Pellegrini: “Mourinho artefice del salto di qualità della Roma. Ci ha dato…”

Pellegrini , capitano della Roma, dopo lo zero a zero contro il Leverkusen che ha riportato in finale, questa volta di EL i giallorossi (l'anno scorso era stata la finale di Conference League, poi vinta), ha parlato del suo allenatore, nonché ex tecnico dell'Inter , Mourinho.

Prima o dopo aver saputo dell'arrivo del mister? Dal suo arrivo ci aspettavamo questo salto di qualità. Lui è l'artefice di questo salto di qualità. È diverso in tutto. Lui ti sa far percepire l'importanza della partita. E poi come la prepara, ognuno sapeva cosa fare in fase di possesso e non. Le gare sono difficili, ma quello che ci ha dato Mou in Europa si vede. La sensazione, da dentro lo spogliatoio o forse anche da fuori, era che ci mancasse sempre un pezzetto gli anni prima. Il mister ci ha dato un bel pezzo in più, altro che un pezzettino».