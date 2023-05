Inter, delegazione a Istanbul per i primi sopralluoghi. In settimana UEFA comunica l’arbitro

La Gazzetta dello Sport spiega che alcuni delegati della società nerazzurra hanno raggiunto la Turchia per valutare le strutture scelte dall'UEFA per la finale

Una delegazione dell'Interè già partita per la Turchia. Tra oggi e domani si lavorerà sulla logistica della finale del 10 giugno, in pratica una specie di sopralluogo, organizzato dall'UEFA che ovviamente ha già bloccato da mesi gli alberghi che ospiteranno i due club arrivati in finale. E ora che sono noti i nomi delle due società sono stati assegnati i due hotel, come spiega Andrea Ramazzotti su La Gazzetta dello Sport.