Roma, Mourinho: “Quarto posto? Non guardo a quello o all’ottavo ma penso…”

All'allenatore giallorosso hanno chiesto se crede o meno nella qualificazione alle coppe europee

Un motivo per il quale credere nella rincorsa al quarto posto e un motivo per cui non crederci. All'allenatore della Roma hanno fatto questa domanda ai microfoni di Skysport. José Mourinho ha risposto così: «Preferisco dire che dobbiamo vincere la prossima partita, è l'unica cosa che possiamo fare. Guardare intorno a noi, davanti a noi, a chi va dietro due punti o tre e tra il quarto all'ottavo è tutto molto vicino. Non voglio guardare al quarto o all'ottavo posto. Guardo all'Udinese che è la prossima di campionato e cercheremo di arrivare al massimo per quella partita là».