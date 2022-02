Tiago Pinto: “Ricorso per Mourinho? Valutiamo con i legali, si parla in sedi giuste”

L'allenatore salta lo Spezia e la prossima gara della Roma contro l'Atalanta: i legali giallorossi valutano di ricorrere

Tiago Pinto, dirigente della Roma, prima della sfida in casa dello Spezia, ha parlato ai microfoni di DAZN di com'è stata la settimana di Mourinho, che è stato squalificato per proteste con l'arbitro per due giornate. «Come l'ho visto e se faremo ricorso? Lui ha uno staff tecnico che ha lavorato tanto con lui questa settimana, non sarà in panchina ma resterà uguale a sé stesso. Chiaro che non era felice di quanto successo, ma è motivato per portare a casa i tre punti e voleva motivare tutti noi. Se faremo ricorso per la squalifica? Durante questa settimana ho saputo dalla stampa e dai giornali quello che noi abbiamo detto, o che forse avremmo detto. Secondo me non è giusto, questa è una situazione seria che deve essere trattata nelle istituzioni sedi. La Roma ha un ad, i legali, una proprietà, stiamo valutando e stiamo discutendo se andare avanti o meno nei ricorsi. Questa discussione va fatta nel posto giusto».