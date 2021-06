Telegraph – Ecco il club che nei giorni scorsi ha provato a soffiare Mou alla Roma

Un clamoroso retroscena di mercato sullo Special One, che nelle scorse settimane ha firmato con la Roma per la prossima stagione.

Un interessante retroscena di mercato che riguarda José Mourinho , ex allenatore dell'Inter del Triplete. Lo Special One dalla prossima stagione tornerà in Italia, sulla panchina della Roma. Ma un club nei giorni scorsi ha provato a soffiarlo ai giallorossi e ha sperato nel clamoroso sì del portoghese.

Secondo quanto riporta il Telegraph, quotidiano britannico molto vicino a José Mourinho, in questi giorni prima della firma di Carlo Ancelotti la dirigenza del Real Madrid e in particolare il presidente Florentino Perez hanno provato a soffiare Mou alla Roma. Un tentativo folle con più di una chiamata per far spezzare l'accordo tra José e il club giallorosso. Mourinho ha detto no e il Real Madrid ha scelto Carlo Ancelotti per la panchina.