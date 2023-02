Mourinho: “A destra non abbiamo Cafù o Maicon. E i fischi…”

Poi ha aperto una polemica con i tifosi giallorossi che hanno fischiato i giocatori: «Dipende dal sold out, quando è buono lo stadio vince da solo, ma un sold out come oggi non è una cosa positiva, con un ragazzo come Bove che perde un pallone in una gara straordinaria e prende i fischi. La gente non capisce la dimensione di quello che stiamo facendo. Quando la nostra gente vede il nostro terzino destro, non c'è né Cafù, né Maicon, ma bisogna dare credito a questo ragazzo se si è tifosi della Roma. Si fa quello che può, lui è più tifoso dei tifosi. Quando sono arrivato stava andando in prestito in un club di Serie C e ora gioca titolare nella Roma. La gente non capisce e voi giornalisti non aiutate, perché tutti gli altri sono fenomeni e noi invece vinciamo quasi per sbaglio, io sono vecchio e ho vinto tanto e non ho bisogno delle parole belle, ma i giovani sì. E oggi hanno vinto loro. Io non sono nessuno per criticare i tifosi, devo essere io criticato da loro ma devo proteggere i miei ragazzi, loro lo meritano».