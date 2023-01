Mourinho: “Zaniolo è un mese che vuole andar via, ma purtroppo resterà”

“Non ti posso dire se ci saranno provvedimenti. Sembra che io abbia ragione, purtroppo. Sembra che la direzione sia quella che ho detto dopo lo Spezia. Purtroppo perché da un mese il giocatore dice che vuole andare via. Dopo Spezia io ho dato lunedì libero a tutti, ho detto martedì allenamento opzionale, con tutto lo staff presente però. Tutti i giocatori in panchina a La Spezia c’erano, tanti di quelli che hanno giocato sono venuti per fare piscina o massaggi, io voglio profili così, giocatori di squadra. Anche chi non gioca c’era, questo è il concetto. Quando un giocatore dice ad allenatore, società e compagni di voler andare via, di non voler giocare nella Roma… io devo dire purtroppo. La situazione ideale sarebbe vedere il giocatore felice. Ho avuto questa sensazione e ti dico che si va in questa direzione con Nicolò. Non è a disposizione della squadra, il mio focus ora è la partita, il mio focus sono i ragazzi che vogliono stare in questo club. Nicolò non fa parte del progetto Napoli, se possiamo parlare così. Ora non parliamo più di Zaniolo”.