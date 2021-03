Moviola, fallo di Ronaldo su Cragno. TS cita il regolamento: “L’arbitro non vede…”

Anche il quotidiano torinese ha commentato l'episodio che ha visto coinvolto il portoghese: l'arbitro ha estratto solo il giallo

Il fallo era da rosso ed è evidente. Cristiano Ronaldo ha anche ferito Cragno con un fallo che gli è costato solo il giallo. La decisione dell'arbitro non è stata ribaltata dal VAR e lui nella gara col Cagliari ha segnato una tripletta e trascinato i bianconeri dopo l'eliminazione in CL.

TuttoSport a proposito dell'episodio scrive: "Al 12’, su cross di Chiesa, il portoghese alza la gamba destra e involontariamente colpisce Cragno sul volto. CR7 si scusa subito, mentre Calvarese si limita al cartellino giallo perché non vede «vigoria sproporzionata» né un intervento «che metta in pericolo l’incolumità di un avversario» (come recita il regolamento). Var in silenzio, decisione molto discutibile".