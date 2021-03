Moviola, caso Ronaldo-Cragno. CdS: “Meritava il rosso, il VAR poteva intervenire”

Il portoghese ha rifilato un calcione a Cragno ma l'arbitro gli ha assegnato solo un giallo che ha suscitato diverse perplessità

Ma Ronaldo resta in campo e segna gol decisivi per i tre punti. Così il Corriere dello Sport nella sua analisi della gara tra Cagliari e Juventus scrive: "L’orgoglio del marziano, forse anche troppo. Una tripletta davanti a Godin e lo scarpino in faccia a Cragno. Cristiano poco ortodosso... Resta la risposta del cannibale portoghese. Tre gol in 32 minuti per sentirsi di nuovo Ronaldo e aiutare la Juve a restare nella scia dell’Inter. Non basterà per cancellare il flop europeo e forse neppure per vincere lo scudetto, ancora lontano, ma è un segnale di cui tenere conto".