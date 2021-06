GdS – Atalanta-Musso si fa: operazione da venti mln “per alzare l’asticella”

Il portiere era stato seguito anche dall'Inter. Il club bergamasco ha affondato il colpo dopo aver valutato varie ipotesi

In pratica il club bergamasco ha definito l'acquisto del portiere dall'Udinese. La Gazzetta dello Sport conferma le voci arrivate ieri pomeriggio: per il trasferimento del portiere argentino mancano solo i dettagli. Si parla di un affare di venti mln di euro già in dirittura d'arrivo. Il club ha messo a segno il colpo, ritenuto il primo obiettivo, nonostante si stessero valutando altre piste, da Ospina a Cragno, passando per Perin. Per l'estremo difensore, ora impegnato in Coppa America, un contratto di quattro anni a 1.3 mln a stagione. Prenderà il posto di Gollini. " Con Musso c’è la convinzione di tirare su l’asticella tra i pali", spiega la rosea.