TS – Inter, sfuma Musso: virata su Dragowski, tra le contropartite anche Sensi

Il polacco della Fiorentina è il nuovo nome in cima alla lista della dirigenza nerazzurra per il dopo Handanovic

L'Inter continua a setacciare il mercato dei portieri, in cerca di un elemento in grado di raccogliere l'eredità di Samir Handanovic: il nome da tempo in cima alla lista è quello di Juan Musso, ma le richieste economiche dell'Udinese costringono a rivedere i piani. Secondo Tuttosport, la dirigenza nerazzurra avrebbe messo nel mirino un nuovo profilo: "Sfumato Musso, per ragioni di costi alti, il nome nuovo è quello di Dragowski della Fiorentina".

"Il caos scatenatosi a Firenze per l'addio di Gattuso congela al momento ogni discorso, ma l'Inter non ha intenzione di mollare la presa e vorrebbe arrivare al portiere polacco con l'inserimento di contropartite tecniche per abbassare la quotazione di circa 20 milioni fatta dai viola, o addirittura puntare a uno scambio. Il nome buono, in questo senso, è quello di Sensi. Giocatore che Inzaghi, a maggior ragione per quanto accaduto con Eriksen, vorrà valutare, ma il cui futuro rimane fortemente in bilico e che ha un valore sul mercato simile a quello di Dragowski.