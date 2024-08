«Intanto va dato il tempo a Palladino. La squadra per tre anni ha giocato secondo un modulo preciso, il 4-3-3 o 4-2-3-1, e adesso riparte con la difesa a tre che poi, considerando che la disposizione va guardata quando la squadra è in fase difensiva, è un 5-4-1. Il 3-4-2-1 è un gioco che va tanto in questo momento, é anche più di piglio europeo e Palladino è uno degli emergenti più interessanti. Nico? Gudmundsson? Siamo pari: va via, se Nico andrà via, un grande giocatore e arriva uno che lo sostituisce e che ha potenzialità forti. L’islandese non l’ho visto giocare molte volte, quindi sospendo il mio giudizio. La verità è che se vuoi trattenere certi giocatori devi alzare il tetto degli stipendi, ma è legittimo che una società decida cosa è giusto fare e a cosa ambire».