Lo scorso 9 agosto l'Inter ha ufficialmente inserito nel suo organico Thiago Romano. Quanto incassa il club greco per l'indennità di formazione

Secondo quanto riporta il giornalista Aris Antonopoulos, il club nerazzurro ha versato nelle casse del club greco 450 mila euro per l'indennità di formazione, una sorta di premio al Panathinaikos per la formazione del giocatore. Prosegue in questo modo la linea verde promossa da Oaktree, particolarmente attenta e interessata al mercato dei giovani.