Se c’è una macchia nella stagione della stella, è la serata nera di Madrid. Il Metropolitano infuocato, il grande spreco tra andata e ritorno, il rigore di Lautaro spedito sulla Luna. Rispetto ad allora, Inzaghi ha più armi varie e riserve di stoffa pregiata: proprio l’ultima campagna europea aveva dimostrato la necessità di dotarsi una panchina di livello migliore. Così, lì dove c’era l’enigmatico Klaassen – anche lui tremante dal dischetto a Madrid —, adesso scalpita Piotr Zielinski, garanzia di alta affidabilità. Il polacco e Frattesi, entrato a Genova con il solito argento vivo, aiuteranno il riposo delle mezzali: il passato insegna che spremere troppo Barella e Mkhitayan ha delle controindicazioni, l’alternanza ora sarà più strategica. E lo stesso dicasi di Calha, tenutario delle chiavi della squadra, ma con un rampante Asllani pronto a subentrare. In quegli ottavi, all’andata, Simone fu costretto a separare la ThuLa, per poi disperarsi di fronte ai gol divorati da Arnautovic. Adesso davanti si è aggiunto Mehdi Taremi, guerriero persiano che cambia gli equilibri di tutto il reparto: il primo cambio è un titolare aggiunto, anzi come mostrato a Marassi il tridentone con l’iraniano assieme a Thuram-Lautaro è una sfiziosa novità e non solo una mossa della disperazione. Arnautovic è considerato ben più “presente” come eventuale quarta punta e ci sarebbe pure Joaquin Correa, un tempo fedelissimo dell’allenatore. La difficoltà nel piazzarlo altrove potrebbe pure obbligare l’Inter a tenerselo allungando così il reparto. Sia per l’austriaco che, soprattutto, per l’argentino il mercato in uscita è comunque sempre aperto.