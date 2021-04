Napoli, Gattuso-DeLa finita senza rimpianti. Spalletti, distanza tra offerta e richiesta

L'allenatore e il presidente si separeranno a fine anno. Il rapporto è finito quando sono spuntate le voci sui sondaggi fatti per un altro tecnico

È finita tra Gattuso e De Laurentiis e senza rimpianti. Così racconta La Gazzetta dello Sport che sottolinea come il presidente del Napoli abbia già deciso di non continuare con il tecnico calabrese. Anche lui ha deciso che la sua esperienza è finita e nessuno dei due rimpiangerà l'altro, sottolinea il quotidiano sportivo. L'idillio è finito dopo la sconfitta con il Verona e le indiscrezioni sui sondaggi da parte del presidente del club campano per un nuovo allenatore.

E questo nuovo tecnico potrebbe essere Luciano Spalletti, ex Inter. Viene definito il profilo ideale per il Napoli qualora arrivasse in CL. Al momento ci sarebbe una netta differenza tra la richiesta di 4 mln fatta dal mister e 2.5 mln a stagione offerti dal presidente. Ogni decisione è stata rimandata a fine campionato. Ma comunque Gattuso non sarà più l'allenatore della squadra napoletana.