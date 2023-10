Napoli, Garcia: “Mancanza di rispetto verso di me. Post Fiorentina esagerato”

Vigilia di campionato per il Napoli di Garcia. Clima turbolento in queste settimane a Castel Volturno per l'inizio zoppicante della squadra, ma il francese è ancora in sella. E spera di togliersi qualche sassolino già domani. Intanto è tornato a parlare in conferenza stampa: "Io sono sereno, tranquillo, dico questo perché se rispondo con carattere non interpretate che sono nervoso, per favore. Dire che non ho apprezzato il dopo Fiorentina è dire poco, secondo me è stata una mancanza di rispetto nei miei confronti. L'ho vissuta così, ma ringrazio i giornalisti che mi hanno sostenuto ed i tifosi che ho incrociato che mi hanno incoraggiato.