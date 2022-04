Spalletti: “Obiettivo scudetto? Come quando c’è la nebbia ma torneremo a vederlo”

Nonostante la sconfitta per 3-2 con la Fiorentina, il tecnico cerca di rincuorare i suoi ragazzi e l'ambiente in vista dello sprint finale per il titolo

Eva A. Provenzano

C'era grande delusione in casa Napoli dopo la sconfitta per 3 a 2 con la Fiorentina. Ha permesso all'Inter di pareggiare il conto dei punti con la squadra di Spalletticon una partita in meno. L'allenatore però ha cercato di rincuorare squadra e ambiente.

Intervenuto all'Università Federico II, nell'ambito dell'iniziativa, «Sport in Accademia», il tecnico, a proposito della lotta scudetto ha detto: «Perdere di vista l'obiettivo? A noi è successo come il Toscana quando c'è nebbia: è lì e ci disturba la vista, ma poi scompare e torniamo a vederlo. Contro la Fiorentina perdere ci ha fatto male, ora mi aspetto che tutti si sveglino presto e facciano di tutto per rimediare».

(Fonte: CdS)