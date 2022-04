Napoli, Elmas: “Abbiamo sempre creduto nello scudetto. Dopo 30 anni…”

Il calciatore azzurro ha parlato a pochi giorni dalla sfida di Serie A contro la Fiorentina e si è soffermato sulla lotta per il titolo

«Una gara che stiamo preparando bene, con il solito entusiasmo. Pensiamo solo alla Fiorentina in questo momento perché sappiamo che è una partita dura e dobbiamo fare bene. Sappiamo che giochiamo per tutti i napoletani, si vede. Ne ho parlato anche con Pandev e lui mi ha spiegato come stanno le cose a Napoli. Anch'io non riesco ad aspettare, spero che vinceremo anche noi e vedremo questo popolo che si riversa in strada. Saremmo tutti felici, dopo 30 anni», ha confessato.