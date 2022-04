Libero – Lautaro e Dzeko non legano: Inter, l’attacco non si auto-alimenta

Il quotidiano pone l'accento sulle difficoltà degli attaccanti delle prime in classifica in lotta per lo scudetto

L'Inter non dipende più dai suoi attaccanti con il miglior attacco nonostante i loro numeri: 63 gol segnati dai nerazzurri. Ma l'attacco non si autoalimenta. L'argentino ha segnato 3 gol nelle ultime 12 giornate di campionato e Dzeko 4 nelle ultime 13. 7 i gol totali segnati da gennaio in poi dai due giocatori nerazzurri. Mentre lo sotso anno, dopo 31 giornate la LuLa aveva segnato in totale 36 gol, 10 gol in più. Sanchez e Correa hanno segnato 7 gol totali in questa stagione e non sono riusciti quindi a bilanciare il conto dell'attacco dello scorso campionato. Il risultato è undici punti in meno.