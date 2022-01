Napoli, buone notizie per Spalletti: convocato Osimhen per la gara di Bologna

Il giocatore è stato convocato da Luciano Spalletti per la trasferta di domani a Bologna

Osimhen, dopo l'intervento chirurgico e l'adozione della mascherina per tornare ad allenarsi, era andato in Nigeria per le vacanze natalizie. Lì ha preso il Covid, scoperto alla sua partenza verso Napoli, e quindi è rimasto a casa, uscendo nel frattempo dalle convocazioni della nazionale per la Coppa d'Africa. Ora l'attaccante torna nel giro dei compagni d squadra azzurri e spera di giocare al più presto.