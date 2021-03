UFFICIALE – Napoli, tegola Ghoulam: rottura del crociato, oggi l’operazione

Brutte notizie per Gennaro Gattuso che attendeva l'esito degli esami sostenuti dal laterale marocchino

Ulteriore tegola in casa Napoli. In un momento piuttosto delicato, Gennaro Gattuso sarà costretto a fare i conti anche con un nuovo serio infortunio per Faouzi Ghoulam, uscito anzitempo nel corso del match con il Bologna. Si complica così ancor di più la corsa al quarto posto.