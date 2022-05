Il Giornale – Nedved-Allegri, discussione dopo Juve-Inter. Addio al vicepresidente?

Dopo la sconfitta con i nerazzurri il dirigente avrebbe esternato le sue perplessità sulle scelte del tecnico e ci sarebbe stato un confronto con Agnelli

"Nedved non è il solo, all’interno della società, ad avere opinione critica nei confronti del tecnico e questo non serve, non è utile, non rasserena anche perché Allegri gode della massima fiducia diAndrea Agnelli, dunque di chi ha in mano le sorti della Juventus. Anche la figura di Arrivabene, che sembrava solidissima, sta ricevendo i primi sussurri acidi, con l’accenno al suo “flop” in Ferrari. Uno scenario che potrebbe essere ideato e messo in circuito da alcuni elementi della stessa casa bianconera. Non si può escludere che gli ultimi sfoghi del vicepresidentepossano portare a una separazione, come è accaduto con Marotta prima e Paratici dopo. Ma non è certamentequesta la soluzione dei problemi che assillano squadra e club, dunque il progetto tecnico e il bilancio finanziario", si legge.