CorSera – Perisic, contropiede all’Inter. La Juve entra con prepotenza in scena

Il club nerazzurro non ha rinnovato il contratto del croato che può firmare con qualunque squadra gli garantisca quanto richiede

Insomma se l'Inter pensa a Dybala, la Juve pensa a Perisic . E stando a quanto scrive il Corriere della Sera hanno preso contropiede i dirigenti nerazzurri le dichiarazioni post partita della finale di Coppa Italia del croato. Ha spiegato ai tifosi che non si aspetta di trattare a fine contratto con un giocatore importante. Il rischio di perderlo a zero è quindi alto nonostante l'ottimismo sempre professato da Marotta.

Il quotidiano, a proposito dell'esterno, scrive: "Le parti si incontreranno a fine campionato ma dalla sede interista il messaggio che trapela è unico: non faremo pazzie e di certo non ci iscriveremo a nessuna corsa se scenderanno in campo altre contendenti. Il problema infatti è che oltre al Newcastle (ricco, ma fuori dalla Champions il prossimo anno) si è aggiunta di prepotenza la Juventus di Allegri".