Juventus, Nedved: “Preoccupazione? Solo per i punti. Ma positivo sulle prestazioni”

Il vice presidente bianconero ha parlato prima della gara contro lo Spezia ai microfoni di Dazn

«Preoccupazione? Solamente per i punti che abbiamo raccolto, che non sono tantissimi. Ma vedo positività nelle prestazioni soprattutto nell'ultima, abbiamo fatto una prova superiore rispetto alla CL. Non siamo riusciti a mantenere quella prestazione per novanta minuti. Ci è mancata concentrazione quando la palla era da fermo, in questo dobbiamo migliorare». Queste le parole di Nedved, vice presidente della Juventus, prima della gara contro lo Spezia.