Nuovo stadio, Scaroni: “San Siro ricco di ricordi, ma guardiamo al futuro”

"Dobbiamo accelerare sul progetto di nuovo stadio , che costituisce un tassello fondamentale nel nostro processo di crescita, indispensabile per potere competere a livello internazionale. Il vecchio San Siro è ricco di ricordi, ma sentiamo la responsabilità di guardare al futuro del nostro club, per regalare nuovi successi ed esperienze indimenticabili a tutti i nostri tifosi". Queste le parole del presidente del Milan, Paolo Scaroni , intervenuto sulla questione stadio.

"L'esperienza che si può vivere in uno stadio innovativo come quello del Tottenham, come in molti stadi negli Stati Uniti, ci consente di comprendere le potenzialità e le opportunità che un impianto moderno può offrire a una città, a un club di livello mondiale e a tutti i suoi tifosi", ha sottolineato Scaroni.