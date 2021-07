Ordine: “Kessie? Non sono tutti come Gigio o Calhanoglu. La differenza sta…”

Il giornalista parla delle parole del giocatore rossonero che dalle Olimpiadi fa sapere che vuole rinnovare con il Milan

Kessie ha detto di voler rinnovare e di voler restare al Milan. Impegnato alle Olimpiadi con la sua Nazionale, il giocatore rossonero ha espresso parole d'amore nei confronti del club e Franco Ordine, noto giornalista, ha fatto notare la differenza tra lui e Donnarumma. "Adesso c’è un motivo autentico perché a Milanello possano chiamarlo il “presidente”. All’inizio la spiegazione fu da presa in giro: Franck aveva occupato il posteggio, dinanzi all’ingresso principale, riservato al presidente Paolo Scaroni. Da quel giorno per tutti i suoi sodali è diventato il presidente... Le sue dichiarazioni sul futuro del proprio contratto in scadenza tra un anno sono diventate massaggio cardiaco per il popolo dei tifosi e hanno disarmato tutti gli scenari inquietanti, resi inevitabili dalle amarissime esperienze di Donnarumma e Calhanoglu. Con il rinnovo di Kessie, il Milan può mettere anche un punto fermo sul futuro e offrire un segnale al resto del calcio-mercato, come a dire: guardate che non sono tutti come Gigio o il turco", si legge nell'articolo pubblicato da Il Giornale.