Mourinho: “Sono vittima di un’ossessione. E ho problemi con i giocatori egocentrici”

L'allenatore portoghese ha parlato delle sue tante vittorie e di come non ripeterebbe un particolare errore fatto nella sua carriera

José Mourinho, nel libro di Joao Gabriel "Manténganse locos y hambrientos", ha parlato della sua ossessione più grande, la vittoria. «Sono stato un po' vittima di me stesso; se potessi, sarebbe una delle cose che non ripeterei. Perché ho vinto, vinto e vinto... E sono entrato in una dinamica in cui non vincere sembrava la fine del mondo. Io stesso, per la mia personalità, ho incoraggiato un po' questo modo di pensare. Il lavoro è vincere, vincere, vincere. Ma poi quando sono arrivato in situazioni in cui era molto difficile vincere, non ho accettato la sconfitta come altri allenatori ma reputavo il mio lavoro insufficiente. Non vincere per me era un fallimento, ma non dovrebbe essere così, non è vero».