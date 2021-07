Sky – Dimarco e non solo: la Roma valuta con Mou. All’Inter potrebbe proporre…

Il club giallorosso sta facendo le sue valutazioni per rinforzare la sinistra dopo quanto è successo a Spinazzola

La Roma deve sostituire Spinazzola, che si è infortunato (rottura del tendine d'Achille) con la Nazionale all'Europeo, sulla sinistra. Per questo - come è stato detto nelle scorse ore - sarebbe stato fatto un sondaggio per Dimarcocon l'Inter che è rientrato dal prestito al Chievo. I giallorossi stanno valutando però anche altri profili ( Mitchell Dijks, terzino olandese classe ‘93 del Bologna) per capire quale potrebbe essere quello che piace di più a Mourinho.